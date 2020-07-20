وزير الدفاع التركي: يجب قطع الدعم عن حفتر الذي يعوق السلام في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ضرورة قطع المساعدات والدعم عن الانقلابي خليفة حفتر "الذي يعوق جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء ثلاثي أجراه أقار، الاثنين، مع كل من وزيري الداخلية الليبي فتحي باشاغا، والمالطي بايرون كاميليري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أقار أن الاجتماع مع الوزيرين كان إيجابيا وبنّاء ومثمرا جدا.

وقال أقار إن المساهمات التي ستقدمها بلاده من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجا مهما للمنطقة والعالم خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن إسهاماتهم المهمة في السلام والأمن والاستقرار، من خلال منع التهريب والهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، ستوفر مكاسب كبيرة جدا للمنطقة.

وفي معرض حديثه عن ليبيا، أفاد أقار بأن مسؤوليات تركيا على الساحة الدولية تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف: "يمكنني القول إننا بدأنا في جني الثمار الإيجابية لإسهاماتنا في إحلال الأمن والاستقرار".

وأشار إلى استمرار أنشطة بلاده في ليبيا ضمن إطار الأعمال المنجزة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأردف: "أنشطتنا في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية مستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين".

وشدد على أن تركيا ستقف دائما بجانب أشقائها الليبيين، مشيرا إلى أن هدفها هو الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وأعرب أقار عن شكره لمالطا جراء موقفها البناء والحازم بخصوص الحل السياسي في ليبيا.