أردوغان: تركيا ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين.

وأضاف أردوغان: "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاما".

وتابع أردوغان: "تركيا بفضل النظام (الرئاسي) الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية".

وأوضح أردوغان :"من خلال توقيعي كرئيس للجمهورية على 64 مرسومًا وألفين و755 قرارا في العامين الماضيين، قدمنا خدماتنا لشعبنا".

وبيّن الرئيس التركي أنه لا مفر من المرور بمخاض في الكثير من القطاعات أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد.

وأكد أردوغان: "منفتحون سياسيا على كل تغيير في نظام حكم البلاد إن كان أفضل وأجود".

وأردف: "أنشأنا ألفين و805 مدارس ابتدائية ومتوسطة،خلال العامين الأخيرين إلى جانب تعيين 87 ألفًا و681 مدرسًا ".

وأوضح: "من أصل 2384 خطة عمل، أنهينا 93 في المئة منها حتى في فترة الوباء وذلك ضمن خطة الـ 180 يوماً".

وشدد أردوغان: "تركيا لبّت طلبات 136 بلداً و4 مؤسسات دولية لدعمها بالمستلزمات الطبية".