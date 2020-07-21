تركيا توقع حزمة من الاتفاقيات مع جمهورية توغو الإفريقية

أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة عازمة على تطوير علاقاتها مع البلدان الإفريقية والمنظمات الإقليمية في القارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، للوزير مولود تشاوش أوغلو مع نظيره التوغولي روبرت دوسي، في العاصمة التوغولية لومي.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا زادت من عدد ممثلياتها في البلدان الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح: "عدد سفاراتنا كان 12 عام 2012، والآن لدينا 42 سفارة، وإن شاء الله سنفتتح سفارتنا الـ 43 هنا في لومي".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أجرى مباحثات مع الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، ونظيره دوسي من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، مبينًا أنهم عززوا الأرضية القانونية لتلك العلاقات عبر الاتفاقيات التي وقعوها الاثنين.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى المساعدات التي قدمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" لتوغو من أجل مكافحة كورونا، لافتًا إلى تركيا أظهرت تضامنها في فترة الجائحة أيضا.

وأشاد الوزير التركي ببرنامج التنمية الوطنية لتوغو خلال الفترة بين 2018 - 2022، قائلًا: "معا سنشجع الشركات التركية على القدوم إلى توغو، والاتفاقيات التي وقعناها قبل قليل ليست كافية، كما أننا نتفاوض على الاتفاق اللازم لإنشاء آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة".

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا بخصوص تطوير العلاقات في مجالات التعليم والثقافة وقطاعات أخرى إلى جانب الاقتصاد.

كما أعرب تشاوش أوغلو عن سعادته إزاء عزم السلطات في توغو تسليم مدرسة تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، إلى وقف المعارف التركي، مؤكدا أن "غولن" الإرهابي يشكل خطرا وتهديدا على كل بلد يتواجد فيه وليس تركيا فقط.

ولفت الوزير التركي إلى وجود 333 مدرسة لوقف المعارف في 43 بلدا، منها 23 في القارة الإفريقية.

وأكد تشاوش أوغلو أن عدد المنح الدراسية المقدمة من تركيا للطلاب القادمين من توغو "ستزيد وتتواصل".

من جانبه، أعلن الوزير التوغولي عزم بلاده افتتاح سفارة في أنقرة، معربا عن شكره لتشاوش أوغلو حيال الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية تركي إلى بلاده.

وأكد دوسي اتخاذ قرارات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، مشيرا إلى توقيع 3 اتفاقيات.

وأعرب عن أمله بتسيير الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى العاصمة لومي.

كما تعهد دوسي بتسليم مدرسة تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي إلى وقف المعارف التركي.

وقبل المؤتمر الصحفي، وقع الجانبان على اتفاقيتين بشأن "تأسيس آلية تشاور سياسية"، و"إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول"، ومذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.

