تشاوش أوغلو: الحل الوحيد في ليبيا سياسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وأن كل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري كالا أنكورو، في العاصمة نيامي، عقب اجتماع عقده الجانبان، تناولا فيه قضايا ذات اهتمام مشترك.

وأضاف تشاوش أوغلو أن أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا.

وأشار أنه تبادل مع أنكورو، جملة من القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الليبية، مشددا على أن الحل الوحيد فيها سياسي.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا طالما أكدت الحل السياسي في ليبيا، قائلا: لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد.

وقال: "ندعم الدول الإفريقية والمنظمات في إفريقيا وخاصة دول الساحل لتكون أكثر فعالية، في موضوع حل المشكلة في ليبيا وإرساء وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي".

ولفت تشاوش أوغلو إلى تطابق وجهات نظر البلدين حول كون الحل الوحيد للأزمة الليبية سياسي.

وبين أن اللقاء أتاح للجانبين الفرصة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتجذرة التي تمتد تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وأضاف: "عازمون على تطوير علاقتنا في كل المجالات على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين. سنزيد من حجم تجارتنا".

وبيّن أن بلاده ترغب في زيارة حجم الاستثمارات في النيجر وأن هناك الكثير من الشركات التركية الناحجة العاملة في النيجر.

وعبر عن شكره لنظيره النيجري أنكورو، على الدعم المقدم للشركات التركية المستثمرة في بلاده.

وأكد أن النيجر تمثل عنصر الاستقرار في المنطقة، وأن بلاده ستدعم الأخيرة في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع النيجر تهدف إلى كافحة الإرهاب أيضا.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته إزاء تسليم سلطات النيجر مدراس تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، إلى وقف المعارف التركي، مضيفا: "سيزداد دعمنا التعليمي للنيجر يوما بعد يوم".

وأوضح أن بلاده ستزيد من دعمها التدريبي للنيجر في جميع المجالات، بما في ذلك تدريب القوات العسكرية والأمنية والمجال الصحي.

وفي إطار الزيارة، تم التوقيع على عدة بروتوكولات واتفاقيات في عدد من المجالات والقطاعات المختلفة.

من جانبه، أكد وزير خارجية النيجر تطابق وجهات نظر بلاده مع تركيا حول ضرورة العمل معا من أجل وقف إطلاق النار وحل سياسي بشأن ليبيا.

كما أكد تطابق وجهات نظر بلاده مع أنقرة حول ضرورة لعب الدول المجاورة لليبيا والاتحاد الإفريقي دورا أكبر بهذا الصدد.

ولفت أنكورو إلى أنه بحث مع تشاوش أوغلو، التعاون بين الدول الإسلامية والقضايا الدولية والتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب سبل التعاون الثنائي.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهابيين سيتم تعزيزها من خلال ثلاث اتفاقيات وقعوا عليها في مجال التعاون العسكري خلال زيارة تشاوش أوغلو.

وأشار إلى إجرائهما مشاورات لمواصلة التعاون في المستقبل في مجالات مثل الاقتصاد والبنية التحتية والزراعة والتعدين والتعليم والصحة.