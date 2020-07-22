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أردوغان يبحث مع ميركل آخر التطورات على الساحة الليبية والسورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.07.2020 09:58
لقاء جميع بين أردوغان وميركل في شهر يناير 2020 الأناضول لقاء جميع بين أردوغان وميركل في شهر يناير 2020 (الأناضول)

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، آخر التطورات في ليبيا وفي سوريا، والخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وميركل تناولا خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية والسورية.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الاقتصادية والسياحية.

كما تطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي من الممكن التعاون فيها بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا سيما خلال المرحلة اللاحقة عقب انحسار الجائحة.

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