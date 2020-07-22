وزير الخارجية التركي يصل إلى غينيا الاستوائية في ختام جولته الإفريقية

وصل وزير الخارجية التركي، الثلاثاء، إلى غينيا الاستوائية وهي المحطة الثالثة والأخيرة للوزير في جولته الإفريقية عقب توغو والنيجر

والتقى الوزير مولود تشاوش أوغلو مع نظيره في غينيا الاستوائية في العاصمة مالابو، سيميون أويونو إيسونو أنغ، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد فيه تشاوش أوغلو على حرص أنقرة على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ولفت الوزير تشاوش أوغلو إلى أنه سيشارك مع إيسونو أنغ، الأربعاء، في الافتتاح الرسمي للسفارة التركية في مالابو.

وأشار تشاوش أوغلو إلى تولي شركات تركية مشاريع هامة في مالابو مثل تشييد مركز للمؤتمرات.

وأعرب عن ثقته بأن غينيا الاستوائية ستخصص حيزا هاما للمستثمرين الأتراك، في إطار خطة 2035 التنموية.

وشدد على ضرورة تعاون البلدين لتشجيع المستثمرين الأتراك على القيام باستثمارات في غينيا الاستوائية.

وأشار إلى أنه يجري التفاوض حاليا بين البلدين بخصوص إبرام اتفاقية للتجارة الحرة وأخرى لتشجيع الاستثمارات بشكل متبادل، معربا عن تمنياته في توقيعهما بأقرب وقت ممكن.

كما أعرب تشاوش أوغلو عن شكره لحكومة غينيا الاستوائية على تسليمها مدرسة تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، إلى وقف المعارف التركي.

كما لفت إلى تقديم أنقرة منحة دراسية لطالبين من غينيا الاستوائية العام الماضي تقدما بطلب للدراسة في تركيا، مشيرا إلى أن هذا رقم منخفض، وأعرب عن استعداد بلاده لزيادة العدد في حال ورود المزيد من الطلبات بهذا الخصوص.