" العدالة والتنمية" التركي: تصريحات رئيسة اليونان تظهر جهلها بالتاريخ والقانون

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر تشليك، إن تصريحات رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، الأخيرة حول آيا صوفيا "تظهر جهلها بالتاريخ والقانون".

جاء ذلك في بيان أصدره تشليك، الأربعاء، ردا على تصريحات رئيسة اليونان التي زعمت فيها أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد "سيقوض أسس التسامح وسيعمق الفجوة بين الثقافات والأديان".

وأضاف تشليك أن "اليونان أطقلت حملة دعاية سوداء جديدة ضد تركيا عقب قرارها إرجاع آيا صوفيا إلى مسجد".

وأشار إلى أن حديث ساكيلاروبولو عن التسامح الديني، في الوقت الذي لا تضم فيه عاصمة بلادها أثينا إلا مسجدا واحدا، "يعتبر مثالا واضحا عن ازدواجية المعايير اليونانية".

وشدد تشليك على أن اليونان لا تمتلك أبسط مقومات التسامح الديني، قائلا: "محاولة الرئيسة اليونانية إعطاء تركيا درسا في العلمانية يعتبر تراجيديا، حيث يمكننا مساعدتها في مفهوم الدولة العلمانية".

وأردف أن "قيام اليونان باستيعاب التسامح الديني، ومواجهة عمليات الصهر القومي، والابتعاد عن معاداة الإسلام وتركيا، يعتبر من أولى الخطوات في طريق مضيها نحو الدولة العلمانية".

والاثنين، دعت رئيسة اليونان كاترينا ساكلاروبولو، عبر تغريدة، البابا فرنسيس للتدخل لمنع إعادة آيا صوفيا إلى مسجد،

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وبعده بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بانتظام، اعتبارا من الجمعة المقبل.

كما أعرب تشليك عن إدانته الشديدة لاستخدام الرئيسة اليونانية وصف "الوحشية التركية" في ذكرى "عملية السلام" التركية في شمال جزيرة قبرص (عام 1974)، رغم أن من ارتكب المجازر الوحشية هو الجانب الرومي اليوناني بحق القبارصة الأتراك.

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه.



وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.



وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من نفس العام.



وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".