أردوغان يترأس اليوم اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى

يعقد اليوم في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، حول برنامج الاجتماع وتفاصيله.

وبحسب البيان من المنتظر أن ينطلق الاجتماع في تمام الساعة الـ12.00 بالتوقيت المحلي (09.00 تغ)، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

ويلتئم الاجتماع بعد ساعة من زيارة يجريها أردوغان وأعضاء المجلس للنصب التذكاري لضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وعقب انتهاء الاجتماع سيقدم الرئيس أردوغان مأدبة غداء على شرف أعضاء المجلس.