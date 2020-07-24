أردوغان: آيا صوفيا إرث ثقافي مشترك للإنسانية جمعاء

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن جامع آيا صوفيا الكبير سيظل مكانا يستقطب الناس من كافة الأديان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، الجمعة، خلال زيارته ضريح السلطان محمد الفاتح بعد أدائه صلاة الجمعة في آيا صوفيا، برفقة زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي.

وقال أردوغان: "جامع آيا صوفيا الكبير سيظل مكانا يستقطب الناس من كافة الأديان فهو إرث ثقافي مشترك للإنسانية جمعاء".

وأضاف أن "آيا صوفيا عاد إلى أصله، وأصبح مسجدا مرة أخرى، وسيستمر في خدمة المؤمنين كمسجد".

هذا وقد شارك نحو 350 ألف شخص في أداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد آيا صوفيا.