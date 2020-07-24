الخارجية التركية ترفض اتهامات الرئيس الفرنسي وتدعوه إلى اتباع سياسة عقلانية

رفضت أنقرة الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول انتهاك سيادة كل من اليونان وقبرص في مياه شرق البحر المتوسط مؤكدة أنها هي "باطلة ولاغية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره في قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، بخصوص منطقة شرق المتوسط، إن الاتهامات التي وجهها سيد الإليزيه هي اتهامات "باطلة ولاغية" وإن تلويحه بفرض عقوبات عليها "لن يؤدي إلى شيء".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية فرنسا إلى اتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية.

وقال أقصوي إن "فرنسا تفقد حياديتها وفرصتها في المساهمة بالاستقرار، عبر كل خطوة خاطئة تتخذها في شرق المتوسط".

وفيما يخص ليبيا، أعرب أقصوي عن أمله في أن تصبح فرنسا قادرة على التمييز بين الحكومة الشرعية المعترف بها على مستوى الأمم المتحدة، وبين الطرف الآخر المعتدي الساعي للإطاحة بالحكومة الشرعية من خلال محاولة السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام.

وأضاف أقصوي أن تصريحات ماكرون ليس لها أي قيمة بالنسبة لتركيا، وأنه لا يمكن لأحد التطاول ومخاطبة بلاده بلغة التهديدات.

وأردف أنه "يجب على فرنسا التخلي عن النظر إلى نفسها في المرآة المكبرة، واتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية".

وتابع قائلا "ينبغي على فرنسا التراجع عن دعم الإرهابيين في سوريا، والانقلابيين في ليبيا، والجانب الرومي الذي يتصرف وكأنه المالك الوحيد لجزيرة قبرص".

وأشار إلى أن "فرنسا لم تحصد أي ثمار لسياساتها هذه حتى اليوم، ولا بد أنها أدركت أنها لن تحصل على نتيجة بفضلها بعد الآن".

وشدد على أن أي خطوة تخطوها تركيا في شرق المتوسط هي مستمدة من القانون الدولي، وتهدف لحماية المصالح والحقوق المشروعة لها وللقبارصة الأتراك.

وجدد في الختام الدعوة للحوار والتعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة من جهة، والتأكيد على حزم بلاده في الدفاع عن حقوقها المستمدة من القانون الدولي من جهة أخرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا في تصريحات، الخميس، لفرض عقوبات على الأطراف المنخرطة في انتهاك السيادة البحرية لليونان وقبرص، شرق المتوسط.