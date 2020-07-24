السفير التركي بواشنطن يذكّر "بنس" بميراث المسلمين في اليونان

قال السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، إن مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول، سيظل مفتوحا لكافة الأديان وسيتم الحفاظ على الفسيفساءات التي بداخله، مذكرا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بمصير الآثار الإسلامية في اليونان.

جاء ذلك في معرض رده، الجمعة، على تغريدة لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حول إعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة، أعرب فيها الأخير عن تأييده لموقف الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بشأن آيا صوفيا.

وكان بنس دعا عقب لقائه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس إلبيذوفوروس، إلى "بقاء آيا صوفيا متاحا كمصدر للإلهام والتأمل لكافة المعتقدات".

وردا على تغريدة بنس، قال قليج: "جامع آيا صوفيا سيبقى مفتوحا لكافة المعتقدات، وسيتم الحفاظ على الفسيفساءات التاريخية، كما هو الحال منذ 500 عام".

وتساءل قليج مخاطبا بنس: "هل بوسع رئيس الأساقفة إلبيذوفوروس أن يقول نفس الشيء بخصوص ميراث المسلمين العثمانيين في اليونان؟" في إشارة إلى تحويل العديد من تلك الآثار إلى كنائس.

يشار إلى أن بنس قال في تغريدته: "كما قلت لرئيس الأساقفة إلبيذوفوروس، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكنيسة اليونانية الأثوذكسية في دعوتها إلى بقاء آيا صوفيا متاحا كمصدر للإلهام والتأمل لكافة المعتقدات".

وأقيمت صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله لمتحف.

وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آيات من القرآن الكريم، في جامع "آيا صوفيا".