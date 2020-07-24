تشاوش أوغلو: بفتح جامع "آيا صوفيا" نستهل صفحة جديدة في التاريخ

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو إن صفحة جديدة في التاريخ استهلت مع فتح جامع آيا صوفيا للعبادة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف.

وأعرب وزير الخارجية التركي في تغريدة نشرها عبر تويتر، الجمعة، عن سعادته بفتح جامع آيا صوفيا الكبير.

كما أكد تشاوش أوغلو على أن فتح "آيا صوفيا" للعبادة يمثل في الوقت ذاته صفحة جديدة في تاريخ استقلال تركيا.

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة "بآيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويلها من جامع إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة جامع "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.