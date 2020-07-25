أردوغان: تركيا خيبت آمال كل من ينتظرون تعثرها

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن ليس لتركيا أية أطماع في أراضي وثروات الآخرين.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته بتقنية الفيديو، بتدشين مشروع طريق دولي بولاية أماسيا، شمالي البلاد.

وأضاف أردوغان: "دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو".

وأكد أن تركيا خيبت آمال كل من ينتظرون تعثرها مرة أخرى.

وتابع قائلا: "رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة بدأت تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا".

وشدد على أنه "ليس لدينا أية أطماع في أراضي وثروات أحد، كما أننا لا نسمح لأي كان بالمساس بمصالحنا".

وأردف: "من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا لا يستطيعون مقارعتها على الأرض لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد".