باكستان يهنئ تركيا شعباً وقيادة بإعادة آيا صوفيا مسجداً جامعاً

تقدم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان بالتهنئة لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، واصفا هذا اليوم بـ"التاريخي".

وقال خان في تغريدة نشرها مكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت متأخر الجمعة: أهنئ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاما في جامع آيا صوفيا.



كما أعرب سياسيون ونواب آخرون بينهم رئيس حزب جماعة الإسلام، السيناتور سراج الحق، ورئيس وزراء ولاية البنجاب، عثمان بوزدار، عن تهنئتهم للحكومة التركية على الخطوة التاريخية.

وأقيمت أمس، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء، 24 نوفمبر 1934، بتحويلها من مسجد إلى متحف.