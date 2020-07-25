سفير تركي: لا مفر لأوروبا من الشراكة مع تركيا

قال السفير التركي في باريس، إسماعيل حقي موسى، إن حلفاءنا الأوروبيين لا يعترفون بتنظيم "غولن" كمنظمة إرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بمناسبة الذكرى الرابعة لإحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.

وخلال الندوة، أشار سفير تركيا لدى باريس إلى أن ردود الفعل غالبا ما تكون متشابهة حين تتعرض وحدة تراب الدول وبنيتها السياسية للخطر ويتم استهداف نظامها السياسي.

وقال "أدعو حلفاءنا الأوروبيين لوضع أنفسهم مكاننا، وأرجو منهم أن يصغوا لما نقول".

وأكد موسى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن مصيري تركيا وأوروبا مرتبطان ببعضهما، وأن التعاون بينهما سيعود بالفائدة على الجانبين.

وشدد على أن تركيا شريك لا مفر منه بالنسبة إلى أوروبا.

وأوضح موسى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بمقدوره تقديم نفسه كقوة سياسية "دون انضمام تركيا إلى بنيته"، مضيفا "ما يزال هذا ممكنا".

بدوره، قال رئيس مرصد باريس الجيوسياسي، تشارلز سانت بروت، إن الدول الغربية لم تتصرف بصدق تجاه تركيا في أعقاب المحاولة الانقلابية.

وأوضح أن بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا لم تستخدم لغة واضحة وصريحة في إدانة المحاولة الانقلابية.