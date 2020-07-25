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وزارة الخارجية اليونانية تدين حرق متطرفين للعلم التركي في سلانيك

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.07.2020 15:14
الزوار في جامع آيا صوفيا الكبير بعد افتتاحه للصلاة IHA الزوار في جامع آيا صوفيا الكبير بعد افتتاحه للصلاة (IHA)

أدانت وزارة الخارجية اليونانية ما قام به متطرفون في مدينة سلانيك من حرق علم تركيا احتجاجا على إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، الجمعة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، "ندين بشدة الإساءة للرمز الوطني لأي دولة، كما حدث مع تركيا".

تجدر الإشارة، إلى أن أجراس الحزن دقت في كافة كنائس اليونان، وأقيمت طقوس حداد خاصة فيها، وتم تنكيس الأعلام، تزامناً مع إقامة أول صلاة جمعة في جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول.

وقام عدد من اليمينيين المتطرفين في مدينة "سلانيك"، بحرق العلم التركي، احتجاجا على إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، وسط مظاهرات واحتجاجات شهدتها مدن يونانية عديدة.

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