وزارة الخارجية اليونانية تدين حرق متطرفين للعلم التركي في سلانيك

أدانت وزارة الخارجية اليونانية ما قام به متطرفون في مدينة سلانيك من حرق علم تركيا احتجاجا على إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، الجمعة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، "ندين بشدة الإساءة للرمز الوطني لأي دولة، كما حدث مع تركيا".

تجدر الإشارة، إلى أن أجراس الحزن دقت في كافة كنائس اليونان، وأقيمت طقوس حداد خاصة فيها، وتم تنكيس الأعلام، تزامناً مع إقامة أول صلاة جمعة في جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول.

وقام عدد من اليمينيين المتطرفين في مدينة "سلانيك"، بحرق العلم التركي، احتجاجا على إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، وسط مظاهرات واحتجاجات شهدتها مدن يونانية عديدة.