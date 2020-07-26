محمود عباس يهنئ أردوغان بإعادة فتح جامع آيا صوفيا

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بإعادة فتح جامع "آيا صوفيا" الكبير.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وعباس بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وهنأ عباس، أردوغان والشعب التركي، بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، آملا أن يجلب هذا التطور التاريخي الخير للعالم الإسلامي.

بدوره، أكد أردوغان لعباس استمرار تركيا في دعم فلسطين، بحسب البيان ذاته.

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط