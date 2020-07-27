الخارجية التركية ترحب بالهدنة بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين

رحبت الخارجية التركية بالهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والانفصاليين المدعومين من روسيا، حول شرقي أوكرانيا والتي ستدخل حيز التنفيذ الاثنين 27 تموز/يوليو الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان، الأحد: "تركيا تدعم المساعي التي من شأنها تحقيق السلام، على أساس الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وتطبيق اتفاقية مينسك".

وأكد على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتطبيق هذا الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئاسة الأوكرانية أعلنت، الخميس، التوصل لاتفاق مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، على وقف الصراع المسلح بموجب اتفاق مينسك، بعد اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية لحل أزمة أوكرانيا.

وذكر بيان الرئاسة الأوكرانية، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 00:01 في 27 يوليو/ تموز الجاري، مشيرًا أن اجتماعات صيغة نورماندي كان لها دور فعال في اتخاذ هذا القرار.

وكان قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي البلاد وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.



وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.



وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.



وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.