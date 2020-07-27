انطلاق عملية "الصاعقة-3" ضد منظمة بي كا كا الإرهابية شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأثنين، انطلاق عملية "الصاعقة-3" الموجهة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في 3 ولايات في شرق البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان، أن العملية انطلقت بمشاركة 1170 عنصرا من قوات المهام الخاصة من الدرك والشرطة، بولايات أغري وإيغدير وقارص.

وأضافت أن الهدف من العملية القضاء على إرهاب المنظمة الانفصالية في تلك المناطق..

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.