تشاوش أوغلو: عملية إيريني الأوروبية منحازة لحفتر ولا تؤدي وظيفتها

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عملية "إيريني" الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأنها "منحازة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، عقب اجتماع عقده الجانبان، الإثنين، في العاصمة أنقرة.

وأفاد تشاوش أوغلو بأن إسبانيا كانت على الدوام تبدي تضامنا غير مشروط لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه بحث مع نظيرته كيفية تحسين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن أنقرة ومدريد تهدفان لوصول حجم التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

وذكر تشاوش أوغلو أن تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي سيشكل فرصة مهمة للعلاقات التركية الأوروبية، مشددا على أهمية دعم بقية دول الاتحاد.

وأكد على أهمية التضامن الكامل بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لافتا إلى أن وضع شروط مسبقة عند احتياج أحد الحلفاء للدعم يؤدي إلى ضعضعة الحلف.

وحول ليبيا، ذكر الوزير التركي أن الحكومة الليبية طلبت المساعدة من 5 دول أثناء تعرض طرابلس لهجوم من قبل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، الداعي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني، وقطع أي تواصل مع المجموعات الأخرى.

وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي استجابت للحكومة الليبية كانت تركيا، لافتا إلى أنّ الدول الأخرى صمت آذانها وكأن شيئا لم يكن.

وأكد تشاوش أوغلو أن بلاده ترى الحل السياسي هو الوحيد في ليبيا، مثمنا دعم إسبانيا لهذا الحل.

كما شدد على أن عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا "منحازة" وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن العملية تستهدف فقط السفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات.

وتساءل تشاوش أوغلو عما إذا كانت العملية تفتش الطائرات المحملة بالأسلحة القادمة من مصر وسوريا وروسيا وفرنسا والإمارات.

وأوضح أن عملية "إيريني" ليس لها أي وظيفة وغير ضرورية وأحادية الجانب.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا مستعدة للمساهمة فيما إذا أنشئت آلية حقيقية تحت مظلة الأمم المتحدة.

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