سلاح الجو التركي يحيد إرهابيين اثنين من منظمة بي كا كا

قامت مقاتلات تركية بتحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بغارة جوية شمال العراق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأثنين.

وأفادت الوزارة في بيان أن مقاتلاتها نفذت عملية جوية في منطقة متينا شمالي العراق، بالتنسيق بين القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تحييد عنصرين من المنظمة الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.