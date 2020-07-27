مباحثات تركية عُمانية حول تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية

بحث مسؤولان تركي وعُماني، الإثنين، سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما، وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية العُمانية، وسادات أونال مساعد وزير الخارجية التركي، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين نقاشا "جوانب العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وسلطنة عمان، وسبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والثقافية".

كما تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق المصدر ذاته.

وأواخر مايو/آيار الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق بيان صادر، آنذاك، عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.