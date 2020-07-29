تركيا تستنكر ادعاءات تتهمها بدعم الاحتجاجات في لبنان

أعربت تركيا عن استنكارها لما صدر عن بعض الساسة اللبنانيين مؤخرًا من تصريحات تزعم أن تركيا تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وأن لها "رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".

جاء الاستنكار التركي في بيان عن متحدث وزارة الخارجية حامي آقصوي ردًا على تلك المزاعم التي أكد أنها "عارية تمامًا عن الصحة".

وتابع المسؤول التركي قائلا "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد".

وأشار آقصوي إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره"، مضيفًا "ومن يثيرون هذه المزاعم في مواقع تمكنهم جيدًا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون في شؤونه".