أردوغان وعلييف يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون العسكري

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وعلييف، الجمعة، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وأوضح البيان أن علييف هنأ أردوغان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أعرب الجانبان عن امتنانهما إزاء استمرار تطور العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعزيزها.

وأكد أردوغان وعلييف مواصلة المناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين، مشددين على أنها مؤشر على علاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة وباكو.

وفي 29 يوليو/ تموز الجاري، بدأت القوات المسلحة التركية والأذربيجانية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوما، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع أرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو الجاري بالمدفعية، على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.