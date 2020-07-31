أقار يكشف عن اجتماع تركي يوناني مرتقب في أنقرة خلال أيام

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إنه من المرتقب عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك ويونانيين خلال الأيام المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، خلال زيارته مع قادة الجيش التركي، لولاية أدرنة بالقرب من الحدود اليونانية، حيث أدى هناك صلاة العيد.

وأضاف الوزير التركي أن الاجتماع مع الجانب اليوناني يستهدف حل المشاكل العالقة بين البلدين.

وشدد على أن أنقرة تؤيد إقامة العلاقات مع بلدان الجوار، وفق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والحوار والطرق السلمية.

وتابع: "تركيا وقواتها المسلحة، لن تفرّطا في حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في بحر إيجة وشرقي المتوسط. ونملك القوة اللازمة من أجل ذلك."

وحذّر الوزير التركي من فرض الأمر الواقع، مؤكداً أن الحلول التي تستبعد أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية، مصيرها الفشل.

وفي سياق آخر، أعرب أقار عن تضامن تركيا مع أذربيجان ضد الاعتداءات الأرمينية على أراضيها.

وأضاف أن المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين التركي والأذربيجاني، مخطط لها من قبل.