أردوغان: من يرى نفسه أعلى مقاما من الشعب ليس من حزب العدالة والتنمية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية ماضٍ في العمل على إكثار أصدقائه والتقليل من خصومه.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة الأضحى، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى.

وأضاف أردوغان "إن من يرى نفسه أعلى مقاما من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلا من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضوا في العدالة والتنمية".

وأردف "سنكثر من أصدقائنا ونقلل من خصومنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية وتواجدنا في مناصبنا، وتعليق الكثير من الناس آمالهم علينا، واحد".

وتابع قائلا "نريد أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة بالنسبة لنا".

وفيما يخص جامع آيا صوفيا، أفاد أردوغان "إعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة بعد 86 عاما، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك".