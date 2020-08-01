أردوغان وتشاوش أوغلو يتبادلان تهاني العيد مع عدد من الزعماء والقادة حول العالم

تبادل الرئيس رجب طيب أردوغان التهنئة بعيد الأضحى مع نظيريه الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، والطاجيكي إمام علي رحمن.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع توكاييف ورحمن، ومع مؤسس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، اليوم السبت.

وأضافت أن الرئيس التركي تبادل التهنئة بعيد الأضحى مع الزعماء الثلاثة.

من جانبه، تبادل وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، السبت، التهاني بعيد الأضحى مع عدد من نظرائه، في اتصالات هاتفية منفصلة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلو تبادل التهنئة مع نظرائه الأذربيجاني جيهون بيرموف، والكازاخي مختار تليوبردي، والقرغيزي جنكيز أيداربيكوف، والأوزبكي عبد العزيز كاملوف.

كما تبادل التهنئة مع نظرائه الإيراني محمد جواد ظريف، والإندونيسية ريتنو مرصودي، والأردني أيمن الصفدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

وتبادل تشاوش أوغلو التهنئة أيضا مع وزراء خارجية: المغرب ناصر بوريطة، وزامبيا جوزيف ملانجي، وسيراليون نبيلة تونس.