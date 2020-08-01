تركيا تعلن عن تخفيضات ضريبية على العديد من الخدمات

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي عن تخفيضات ضريبية للعديد من الخدمات والأنشطة التجارية.

وأوضح الوزير براءت ألبيرق، في تغريدة عبر تويتر الخميس، أن التخفيضات على الضرائب ستكون سارية حتى نهاية 2020.

وذكر أن ضريبة القيمة المضافة للخدمات التجارية مثل نقل الركاب وتنظيم الأفراح وصيانة المنازل والخياطة والتنظيف، البالغة قيمتها 18 بالمئة سيتم تخفيضها إلى 8 بالمئة.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم والإقامة، والأنشطة الثقافية كالسينما والمسرح ورسوم دخول المتحف، التي تبلغ قيمتها 8 بالمئة سيتم تنزيلها إلى 1 بالمئة.

وأفاد بتخفيض ضريبة عقد الإيجار للشركات من 20 إلى 10 بالمئة.

وأشار ألبيرق إلى أن هذه التخفيضات تأتي بشرى للمواطنين، قبيل حلول العيد، وعلى رأسهم التجار.