تركيا وأذربيجان تواصلان مناورات "النسر 2020"

تواصل القوات التركية والأذربيجانية المناورات العسكرية البرية والجوية المشتركة في أذربيجان.

وانطلقت المناورات في 29 يوليو/ تموز الماضي، وتحمل اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2020".

وتجرى المناورات في كل من العاصمة باكو، ونخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، وتستمر حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وأفاد مراسل الأناضول، أن القوات المشاركة بالمناورات في "نخجوان" تلقت أوامر للتأهب ونفذت عمليات تحاكي موقع معركة حقيقية.

وشارك عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات، في هذا القسم من المناورات.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.