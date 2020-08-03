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أردوغان أجرى اتصالات دبلوماسية مكثفة خلال عيد الأضحى

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.08.2020 13:55
آخر تحديث في 03.08.2020 23:37
أردوغان أجرى اتصالات دبلوماسية مكثفة خلال عيد الأضحى

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالات دبلوماسية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأجرى أردوغان خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد، 21 اتصالا دبلوماسيا مع زعماء وقادة دول إسلامية.

ومن الزعماء الذين هاتفهم أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، والعراقي برهم صالح، والتونسي قيس السعيد، والإندونيسي جوكو ويدادو.

كما هاتف الرئيس التركي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نازارباييف، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتبادل أردوغان مع الزعماء، التهاني بالعيد، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين تركيا وبلدانهم.

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