وزارة الدفاع التركية تنتقد إشادة البحرين بأنشطة أبو ظبي في ليبيا وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن إشادة دولة البحرين بأنشطة حكومة أبو ظبي ووصفها بأنها أنشطة بناءة يعدان محاولة جانبها الصواب ولا فائدة منها.

جاء ذلك في تصريح مكتوب رداً على تصريحات لوزير الخارجية البحريني بخصوص تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في لقائه مع قناة الجزيرة عن الأنشطة الإماراتية المعادية لتركيا.

وأكد البيان أن وصف البحرين لما تقوم به حكومة الإمارات من أنشطة تزعزع الاستقرار في ليبيا وسوريا وبعض الدول الإفريقية -منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية- بالأنشطة البناءة ومحاولة إظهار رد فعل تركيا تجاه ذلك على أنه رد فعل يستهدف الأشقاء العرب يعد أمرا جانبه الصواب ومحاولة يائسة لا جدوى منها.

ودعا البيان حكومة الإمارات والدول الداعمة لها إلى التعقل والتصرف بحكمة.

ولفت البيان إلى العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة منذ أكثر من خمسة قرون بين تركيا وليبيا مشدداً على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا انطلاقاً من مبدأ "ليبيا لليبيين"

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار قد أجرى لقاء مع قناة الجزيرة، الجمعة، انتقد خلاله الدور الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في ليبيا منتقداً إياها لارتكابها "أعمالا ضارة" في ليبيا وسوريا وتعهد بأن تركيا ستحاكم أبو ظبي على أفعالها.

وقال أقار: "الإمارات تتقصد دعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا لإيذائنا"، مضيفاً أن الإمارات أصبحت أداة سياسية وعسكرية مفيدة لدول أخرى.