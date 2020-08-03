تركيا.. تحييد إرهابي مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين

قالت مصادر أمنية تركية، إن أحد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم الشهر الماضي، مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين من قبل وزارة الداخلية.

وأفادت المصادر، أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين بولاية شرناق (جنوب شرق) في عملية استهدفت مجموعة قيادية في منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت أن أحد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية يدعى "سيدخان آجاي"، والمعروف باسم "بروسك إسرائيل" داخل التنظيم، وهو من الأسماء المدرجة على القائمة الرمادية للمطلوبين.

يشار أن الإرهابي "آجاي" انضم إلى "بي كا كا" عام 2006، وبقي في إسرائيل لمدة 5 سنوات.

وكان المذكور مسؤولاً عمّا يسمى بـ "حقل بوتان" عام 2018، كما مارس نشاطات إرهابية مؤخرًا في منطقة كوبلي/ جبار بولاية شرناق.