تركيا تدين اتفاق شركة أمريكية مع "قسد" حول النفط السوري

أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع ما يُسمى"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا.

ووصفت الخارجية التركية في بيان، الاتفاق بأنه يتجاهل القانون الدولي.

وأكّد البيان أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري.

وشدد البيان على ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معبرًا عن أسف أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاءً لتمويل الإرهاب.