أردوغان: سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان في كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشيل عون، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأفادت بأن الرئيس التركي ترحم على أرواح الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى.

وفي تغريدة على تويتر، أعرب أردوغان عن تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار.

وقال أردوغان: "أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف قائلا: "ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين".

والثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، أن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط "شهداء وجرحى" من دون تحديد عددهم.

وذكر مراسل الأناضول، أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة في مبانٍ وسيارات بمناطق عديدة، منها الكرنتينا والأشرفية والحمراء.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.