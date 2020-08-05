تركيا: نعمل على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني

شرعت تركيا في العمل على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، عقب انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان الأربعاء، إن وزارة الصحة تعمل على إرسال فرق إلى لبنان عبر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب موظفي إسعاف.

وأضاف أن الوزارة تخطط أيضا لإرسال مشافٍ ميدانية ومستلزمات طبية وأدوية ومواد إغاثية.

وأكد أقصوي أن تركيا ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم إلى لبنان الصديق والشقيق، معربا عن أمله أن يتخطى هذه الأيام الصعبة بأقرب وقت ممكن من خلال التضامن والتعاون.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت تقديرات أولية أن سببه احتواء أحد مستودعات المرفأ "مواد شديدة الانفجار".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.