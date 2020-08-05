رئيس البرلمان التركي يعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني

أعرب رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، عن تضامنه مع الشعب اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن سقوط 100 قتيل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

وأضاف في تصريح صحفي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، الأربعاء، أن "الانفجار كان هائلا، ويجب علينا الانتظار لبعض الوقت لمعرفة أسبابه".

وأردف "أتقدم بالتعازي للشعب اللبناني، وأرجو الشفاء العاجل للجرحى، ولقد أجرى الرئيس أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء، عبّر من خلاله عن استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم، بما فيها المساعدة في إزالة مخلفات الانفجار، في حال حاجتهم إلى ذلك".

وفيما يخص الشأن الليبي، أوضح شنطوب أن تركيا موجودة هناك بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وبشكل يتوافق مع القانون الدولي، في حين أن أطرافا مثل فرنسا تستحيي من إعلان عملياتها التي تجريها هناك لدعم الانقلابي خليفة حفتر، بشكل مخالف للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن "فرنسا آخر دولة في العالم يحق لها التحدث عن حقوق الإنسان والقانون والعدالة والظلم، ويظهر القرنان الأخيران من تاريخها، أنه من المستحيل أن تمحي السواد والوجه المظلم عنها".

وفي سياق آخر، انتقد شنطوب توقيع شركة أمريكية اتفاقًا لاستثمار الثروات النفطية في سوريا، مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

وشدد على أن الثروات الباطنية في سوريا هي من حق الشعب السوري وحده، وأنه لا يحق لتنظيم إرهابي بيعها إلى دول أخرى.

ولفت إلى أن الاتفاق يعتبر باطلا، معربا عن بالغ أسفه جراء توقيع دولة مثل الولايات المتحدة، اتفاقا مخالفا للقانون الدولي، مع تنظيم إرهابي يشن أنشطة إرهابية ضد تركيا منذ فترة طويلة، داعيا واشنطن للرجوع عن هذا الخطأ الفادح بالسرعة القصوى.