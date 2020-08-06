أردوغان: الاتفاق البحري بين مصر واليونان ليس له أي قيمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان ليس له أي قيمة

حاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، عقب أدائه صلاة الجمعة بجامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول.

وأكد أردوعان أن تركيا عازمة على مواصلة اتفاقها مع ليبيا مشيراً إلى أن بلاده لا ترى حاجة إلى مناقشة ذلك مع من ليس لهم أي حقوق خاصة فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا كانت قد علقت أعمال التنقيب في شرقي البحر المتوسط بناء على طلب من المستشارة الألمانية وتعهدات للبحث عن حل إلا أن اليونان لم تلتزم بتلك التعهدات ولذلك ستستأنف تركيا فوراً أعمال التنقيب.

ولفت إلى أن سفينة التنقيب خير الدين برباروس أرسلت مرة أخرى لاستئناف مهماتها.

وبخصوص الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أكد أردوغان أن تركيا ستقف إلى جوار لبنان والشعب اللبناني بكل ما تملك من إمكانيات.