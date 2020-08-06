الخارجية التركية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان في حكم العدم

قالت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا باطلة بالنسبة إلى تركيا.

وأضافت الوزارة في تصريح مكتوب أن أنقرة تعتبر اتفاق ما يسمى تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقع اليوم بين مصر واليونان في حكم العدم نظراً إلى عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.

وأشار البيان إلى أن المنطقة المحددة في الاتفاق المزعوم تقع داخل نطاق الجرف القاري لتركيا، الذي سبق لتركيا أن قامت بإبلاغه إلى الأمم المتحدة.

وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.

وأكد البيان أن الاتفاقية محاولة لاغتصاب حقوق ليبيا.

وأضاف أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.