تركيا ومالطا تؤكدان دعمهما الحل السياسي للأزمة الليبية وتحفظهما على عملية "إيريني"

أكدت تركيا ومالطا دعمهما لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية ليبيا وتركيا ومالطا، عقد الخميس، بالعاصمة الليبية طرابلس، ناقشوا خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

وعقب الاجتماع أصدرت الدول الثلاث بياناً مشتركاً أبدت فيها تحفظها على عملية إيريني الأوروبية الخاصة بمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

واتفقت الدول الثلاثة على تعزيز التعاون المشترك وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا. والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من تركيا ومالطا.