نائب أردوغان وتشاوش أوغلو يزوران لبنان السبت

يعتزم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، زيارة لبنان، السبت، يلتقي خلالها كبار المسؤولين وللتعبير عن تضامن أنقرة عقب انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي خلال زيارته كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب.

وسيرافق أوقطاي في الزيارة، وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.