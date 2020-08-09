أردوغان: نحرز تقدماً كبيراً في تطوير لقاح لكوفيد-19

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد وباء (كوفيد -19) بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات.



جاء ذلك في كلمة أردوغان خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) بولاية كوجه إيلي شمال غربي تركيا.



وأكد أردوغان أن "تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات".



وأوضح : "نحرز تقدمًا كبيرًا في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد كوفيد -19 بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام والجامعات".



وتابع: "نتطلع لجعل تركيا إحدى الدول الرائدة في القرن الواحد والعشرين".

وتابع أردوغان: "نواصل العمل على 8 أنواع من اللقاحات و10 أدوية مختلفة في إطار "منصة تركيا كوفيد 19" التي تشكلت بقيادة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية".

وكشف الرئيس: "أكملنا التجارب للقاحين على الحيوانات بنجاح، أحدهما حصل على موافقة لجنة الأخلاق ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر".

وتابع " بعد موافقة وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية ، نأمل أن نطلق هذه الدراسات بسرعة، إضافة إلى اللقاح، وأن أنشطة تطوير الأدوية لدينا تستمر بأقصى سرعة.



وبيّن "سنقدم الدعم اللازم لعلمائنا الذين يجرون دراسات اللقاحات والأدوية ولمؤسساتنا التي تتحمل المسؤولية في هذه المرحلة.

وأضاف: "أمامنا طريق طويل لنقطعه ولدينا مشاريع كبرى لتحقيقها مثل قناة إسطنبول".

وبيّن أردوغان: "خلال الـ18 عاما الأخيرة أنشأنا نظاما للأبحاث والتطوير من أجل تركيا الكبيرة والقوية".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده افتتحت مؤخرا مستشفيين للحالات الطارئة بطاقة 1005 أسرة لكل منهما من أجل تطوير قطاع السياحة العلاجية لتركيا، إلى جانب افتتاح مستشفى تشام ساكورا في إسطنبول بطاقة ألفين و682 سريرا.

وأكد الرئيس أردوغان أنه في الفترة التي زاد فيها الغموض وتباطأت الاستثمارات حول العالم افتتحنا عدة مشاريع على التوالي.



وشدد أن تركيا خفضت اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية من 70 إلى 30 في المئة.