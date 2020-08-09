الجيش التركي يحيد 83 إرهابياً في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن قوات بلاده حيدت 83 إرهابياً حتى اليوم في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال جولة تفقدية أجراها، الأحد، للوحدات العسكرية التركية على الحدود العراقية، برفقة رئيس هيئة الأركان، يشار غولار وقائد القوات البرية، أوميت دوندار.

وأضاف أن العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى إبطال مفعول 359 لغما، وتدمير 267 مستودعا ومخزنا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.