وفد تركي في صيدا للوقوف على أعمال تجهيز مشفى للحروق والحوادث

قام وفد تركي بزيارة إلى مدينة صيدا، في جنوب لبنان، للوقوف على أعمال إنشاء مستشفى للحروق والحوادث، قيد التجهيز، بتمويل تركي.

وفي وقت سابق الأحد، خلال زيارة أجرها للمستشفى، بحث مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بيلنت قرقماز، مع مسؤولين بوزارة الصحة اللبنانية وبلدية صيدا، تسريع تشغيل المستشفى.

فيما رحب رئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري، الأحد، بزيارة الوفد التركي وقال في بيان: "هذه الزيارة تنم عن جدية تركية في مقاربة هذا الملف الحيوي والذي كان من الممكن أن يساعد اللبنانيين كثيرا، ويقلل من الخسائر البشرية والضحايا في حال كان عاملا وبجهوزيته الكاملة".



ودعا إلى إجراء جرد لمحتويات المستشفى من أجل رصد الإمكانيات الضرورية لتجهيزه ليدخل الخدمة.



وأضاف: "هناك فرصة حقيقية لدى المدينة للاستفادة من الجدية التركية في التعامل مع هذا المستشفى من أجل إعطائه فرصة حقيقية للقيام بدوره الحيوي".



وتبرعت تركيا ببناء المستشفى التركي للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وتم الانتهاء من بنائه في العام 2010، إلا أنه لم يتم استكمال تجهيزات تشغيله حتى الآن.