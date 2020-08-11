أذربيجان: علاقاتنا مع تركيا تطورت بشكل ديناميكي في كافة المجالات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وتابع: "عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف، أن علاقات بلاده مع تركيا تطورت بشكل ديناميكي في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح بايراموف، أنه بحث مع نظيره التركي مواضيع عدة في جدول الأعمال وفق مفهوم "شعب واحد في دولتين".

وأشار أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تسير في طريق بغاية الأهمية، لافتا أن "حجم التجارة البنية العام 2019، ارتفعت بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2018".

وأفاد أن العام الجاري يعتبر عاما صعبا للاقتصاد العالمي، إلا أن الأشهر الخمسة الأولى شهدت زيادة في حجم التجارة بين باكو وأنقرة بنسبة 20 في المئة.

وذكر أن نحو ألفي شركة أذربيجانية تعمل في تركيا برأسمال قدره 18.1 مليار دولار.

وأعرب بايراموف عن سعادته بجعل تركيا أول محطة خارجية له منذ تسلمه المنصب منتصف يوليو/ تموز الماضي.