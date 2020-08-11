الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد خمسة عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 3 إرهابيين من المنظمة في منطقة حفتانين، وإرهابيين اثنين في منطقة أواشين شمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن الغارات الجوية جاءت في إطار عملية مخلب النمر المتواصلة بكل حزم ضد العناصر الإرهابية شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.