الكشف عن خريطة المنطقة التي ستعمل فيها سفينة "أوروتش رئيس"

نشرت وزارة الخارجية التركية خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أوروتش رئيس" بأعمال مسح زلزالي فيها ضمن حدود تركيا البحرية في البحر المتوسط.

وفي تغريدة للمدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية-الجوية والحدودية بالخارجية التركية، السفير "تشغطاي أرجيس"، الاثنين، أشار إلى المنطقة التي تعمل فيها السفينة "أوروتش رئيس".

وأكد أرجيس أن المطالب اليونانية المتطرفة تقف وراء التوتر بالمنطقة، ساردا ملخصا لأطروحات تركيا القانونية في هذا الإطار.

وأوضح أن "أوروتش رئيس" بدأت أعمال المسح الزلزالي ضمن حدود الصلاحية البحرية التركية التي أعلمت بها أنقرة مسبقا الأمم المتحدة.

وقال أرجيس إن اليونان أثارت ضجيجا فارغا بزعمها أن المنطقة التي تنشط فيها السفينة "أوروتش رئيس" تابعة لها.

وذكر أن اليونان تحاول إيقاف "أوروتش رئيس" وإغلاق شرق المتوسط أمام تركيا بمطالبتها بمساحة صلاحية بحرية تبلغ 40 ألف كيلومتر متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو (ميس) الملاصقة للساحل التركي والبالغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط والتي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومتر.

وشدد أرجيس على أن هذا الادعاء المتطرف من قبل اليونان يتعارض مع القانون الدولي، لافتا إلى أنه يخالف مبدأ الإنصاف.

وأردف: "لكن اليونان تريد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الادعاء، والضغط على تركيا لتوقف أنشتطها الهيدروكربونية المشروعة، وهذا الأمر غير مقبول ولا معقول".

وأكد أرجيس أن على هذه الدول مُطالَبة اليونان بوضع حد لهذه الادعاءات الظالمة وغير العادلة والسخيفة، مشيرا إلى أن من يخلق التوتر في المنطقة ليست تركيا وإنما اليونان عبر هذه الادعاءات المتطرفة.