أوروتش رئيس تبدأ بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد في شرق المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن سفينة "أوروتش رئيس" قد بدأت بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد في شرق المتوسط.

وقال فاتح دونماز في تغريدة عبر حسابه على تويتر الأربعاء: "خطوة بخطوة في البحر المتوسط، أوروتش رئيس بدأت بالمسح السيزمي ثنائية الأبعاد".

وأضاف: "تم إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائية الأبعاد لغاية 23 أغسطس/ آب".

وتمنى الوزير السلامة والنجاح للسفينة في عملها.

وكانت السفينة التركية قد أبحرت الاثنين، من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.