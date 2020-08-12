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تركيا.. انطلاق عملية يلدريم-5 الأمنية ضد الإرهابيين في جبال الأمانوس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 12.08.2020 13:01
آخر تحديث في 12.08.2020 13:31
İHA İHA

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، إطلاق عملية "يلدريم-5" الأمنية ضد الإرهابيين، في جبال الأمانوس، التي تمتد من ولاية قهرمان مرعش، حتى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأوضح صويلو في كلمة خلال فعالية افتتاح دورة تدريبية حول التحقيق الجنائي في أنقرة، أن العملية الأمنية انطلقت صباح الأربعاء بمشاركة 1448 فردا من قوات الأمن التركية.

وأكد عزمهم على تطهير البلاد من الإرهابيين وتدمير معسكراتهم، وتلقين المتعاونين مع المنظمات الإرهابية الدرس اللازم.

وأعرب عن أمنياته بنجاح العملية والقضاء على الإرهابيين، مطمئناً الشعب التركي على أن تركيا اليوم تعيش أقوى فتراتها في التاريخ.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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