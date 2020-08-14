أردوغان: قد نعلق علاقاتنا الدبلوماسية مع أبوظبي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده يمكنها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل.

وقال أردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إنه "يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا".

وشدّد الرئيس التركي على ان تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".