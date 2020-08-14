تركيا: الإمارات تخون القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة لن تغفر لها

نددت تركيا الجمعة باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات الذي تعهدت فيه الدولة العبرية تعليق ضم أراض فلسطينية، ووصفته بأنه خيانة للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "الإمارات تحاول تقديم هذا الاتفاق كنوع من التضحية بالنفس من أجل فلسطين في الوقت الذي تخون فيه القضية الفلسطينية لخدمة مصالحها".

وأضافت: "لن ينسى التاريخ وضمير شعوب المنطقة هذا التصرف المنافق ولن يغفروا لها أبدا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان المدافع القوي عن حقوق الفلسطينيين قد اتهم دولا عربية عدة في كانون الثاني/ يناير بارتكاب "خيانة" من خلال دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد للسلام في الشرق الأوسط والتي تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها "تخشى أن تضع الإمارات من خلال تحركها الأحادي حدا لمبادرة السلام العربية التي وضعتها جامعة الدول العربية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي".

وتقضي المبادرة العربية، التي نتجت عن القمة العربية في بيروت 2002، بانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967عام وإيجاد حل مرض لعودة الاجئين الفلسطينيين، مقابل تطبيع العلاقات معها.